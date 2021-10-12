TRABZONSPOR HABERLERİ - Fenerbahçe derbisinde Fırtına'nın sol bekinde kim oynayacak?

Süper Lig'in 2. sırasında bulunan Trabzonspor, ligin 9. haftasında oldukça önemli bir maça çıkacak. Bordo mavililer lider Fenerbahçe'yi kendi sahasında konuk edecek. Mücadele öncesinde Fırtına'nın sol bekinde kimin oynayacağı ise merak konusu. Karşılaşma öncesinde A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, tüm gelişmeleri aktardı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi bordo mavililerde Denswil ve Trondsen'in dönmesiyle birlikte sol bekte kimin oynayacağı merak konusu oldu.

Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, tüm gelişmeleri Fotomaç editörü Ömer Faruk Özcan'a anlattı.



İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları:

Fenerbahçe derbisinde sol bek için İsmail Köybaşı ismi ön planda gidiyor. Burada esas belirleyici nokta şu olacak. Sol bekte mi yerli hakkını kullanacak Trabzonspor, sağ bekte mi? Eğer sol bekte İsmail'i tercih ederse, sağ kanatta Gervinho veya Djaniny'yi tercih edecek.

Sol bekte Denswil veya Trondsen'i tercih ederse, bu kez sağ kanatta Abdülkadir Ömür ile başlamak durumunda olacak.

SOL BEKTE İSMAİL OYNAYACAK

Ama ben şu ana kadar aldığım bilgilerle şunu söyleyebilirim; İsmail Köybaşı sol bek için ön planda. İsmail'i o bölgede değerlendirecek Abdullah Avcı. Çünkü sağ kanatta Gervinho ile başlamak istiyor. Son zamanlarda beklenen gibi olmasa da bence bir tık gelişme var İsmail Köybaşı'nda…

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