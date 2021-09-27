27 Eylül 2021, Pazartesi

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Trabzonspor Alanyaspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan

Trabzonspor Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!
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Giriş Tarihi: 27.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği mücadelenin VAR hakemi ise Hakan Ceylan oldu. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor-Alanyaspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Trabzonspor Alanyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? haberin devamı

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