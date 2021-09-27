Trabzonspor Alanyaspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. İlk 6 haftada aldığı 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puanı bulunan bordo-mavililer, taraftarı önünde Akdeniz ekibini mağlup ederek liderliği Fenerbahçe'den devralmak istiyor. Takımın başına Bülent Korkmaz'ın getirilmesinin ardından iyi bir çıkış yakalayan ve son 3 maçını kazanan Alanyaspor ise zorlu rakibi karşısından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor - Alanyaspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.