30 Eylül 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Marek 'Terminatör' Hamsik! İstatistikleri altüst etti

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, bordo mavili takıma katıldığı dönemden bu yana oyunuyla taraftarları etkilemeye devam ediyor. Slovak futbolcu özellikle Alanyaspor maçındaki istatistikleriyle adının hakkını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Marek ’Terminatör’ Hamsik! İstatistikleri altüst etti
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

Trabzonsporlu Marek Hamsik performansıyla gençlere taş çıkartıyor. 34 yaşında olmasına rağmen bordo-mavili takımda bu sezon maç kaçırmayan Slovak yıldız, Slovakya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Slovenya ve Güney Kıbrıs maçlarında 90 dakika sahada kaldı.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Marek ’Terminatör’ Hamsik! İstatistikleri altüst etti

Fotomaç'ın haberine göre; kısa sürede Karadeniz devinin vazgeçilmezi olan dünyaca ünlü orta saha, performansı ile ayakta alkışlanıyor. Perşembe günü Konyaspor (2-2) müsabakasında 12.008 km ile en çok mesafe kat eden ismi olan Hamsik, pazartesi günü 1-1 biten Alanyaspor sınavında da 12.873 km koşarak sahanın en çalışkan futbolcusu oldu.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Marek ’Terminatör’ Hamsik! İstatistikleri altüst etti

YENİ LİDER MAREK HAMSIK
Karşılaşmada 119 kez topla buluşan 34 yaşındaki yıldız oyuncu 94 pas, yedi kilit pas, beş uzun pas ve dört de başarılı top kullanarak zirveye yerleşti. Hem savunmaya hem de hücuma yaptığı katkı ile dikkatleri üzerine çeken 1.83 boyundaki oyuncu, müsabaka sonrası rakip takım oyuncuları tarafından da tebrik edildi.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Marek ’Terminatör’ Hamsik! İstatistikleri altüst etti

Bordomavili taraftarların gönlünde taht kuran Slovak yıldız, her geçen gün artan formu ile teknik adam Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürüyor. Başarılı hoca, hemen her maç istatistik rekoru kıran ve takıma çok önemli katkılar sunan dünyaca ünlü tecrübe abidesini sahadaki gözü kulağı gibi görmeye başladı.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Marek ’Terminatör’ Hamsik! İstatistikleri altüst etti

MALİYETİ 4.4 MİLYON EURO
İki yıllık imza atan Hamsik'e her sezon için bir milyon 500 bin euro ve 700'er bin euro imza ücreti ödenecek.

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