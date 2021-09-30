SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Marek ’Terminatör’ Hamsik! İstatistikleri altüst etti

YENİ LİDER MAREK HAMSIK

Karşılaşmada 119 kez topla buluşan 34 yaşındaki yıldız oyuncu 94 pas, yedi kilit pas, beş uzun pas ve dört de başarılı top kullanarak zirveye yerleşti. Hem savunmaya hem de hücuma yaptığı katkı ile dikkatleri üzerine çeken 1.83 boyundaki oyuncu, müsabaka sonrası rakip takım oyuncuları tarafından da tebrik edildi.