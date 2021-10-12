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Trabzonspor Fenerbahçe derbisi mesaisi sürüyor!

Trabzonspor’da derbi mesaisi!
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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile sahasında kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer dev maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma koşusu ve core çalışmanın ardından mobilizasyon ve aktivasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alan oyunları ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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