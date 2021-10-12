Trabzonspor Fenerbahçe derbisi mesaisi sürüyor!

Yaz transfer döneminde kadrosunu deneyimli ve yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor, sezon sonunda şampiyon olmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir ivme yakalayan bordo-mavililer, ara transfer döneminde kadroyu güçlendirip mutlu sona bir adım daha yaklaşmak istiyor. Transfer listesi hazırlayan deneyimli çalıştırıcı genç yıldız adayı Abdul Fatawu'yu istediği belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)