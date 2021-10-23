Göztepe - Trabzonspor maçı canlı anlatım (Göztepe Trabzonspor canlı izle)
Süper Lig'in 10. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Göztepe - Trabzonspor maçıyla ilgili tüm bilgilere ve Göztepe - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Fırtına'da hedef, İzmir deplasmanından da kayıpsız dönerek koltuğu sağlamlaştırmak. Ev sahibi ise Kasımpaşa galibiyetinin ardından Trabzonspor'u da mağlup ederek seri yakalamak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GÖZTEPE - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can,Murat, Dino, Atınç, Kahraman, Dzenan, Obinna, Yalçın, Cherif, Lourency, Jahovic
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Yusuf, Gervinho, Djaniny
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye konuk olan lider Trabzonspor, geçen hafta kazandığı Fenerbahçe maçının ilk 11'inden 3 farklı isimle sahada yer aldı.
Geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek İzmir deplasmanına lider gelen bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Göztepe karşısında Fenerbahçe maçı ilk 11'inden 3 ismi değiştirdi.
Fenerbahçe maçında forma giyen ve sakatlıkları bulunan isimlerden Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Bruno Peres'in yerine Yusuf Sarı, Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz mücadele etti. Bordo-mavili ekipte Dorukhan Toköz ile Yusuf Sarı, bu sezon ilk kez kendilerine başlangıç 11'inde şans buldu.
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Abdullah Avcı, maçtan önce yaptığı açıklamada, Bakasetas'ı dünkü antrenmanın ardından çekilen MR'ı temiz çıkmasına rağmen riske etmediklerini ve oyuncunun kadroda yer almadığını bildirdi.
GÖZTEPE'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Göztepe Teknik Direktör Nestor El Maestro, 9. haftada 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.
O müsabakayı sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Halil Akbunar'ın yerine Lourency, Atakan Çankaya'nın yerine ise cezasını tamamlayan Dino Arslanagic forma giydi.
Öte yandan Göztepe Kulübü, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesinin yarısı kadar seyirci alındığı müsabakada satışa çıkan tüm biletlerin satıldığı açıkladı.
Karşılaşmadan önce, vefat eden eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emir Kar için saygı duruşunda bulunuldu.
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