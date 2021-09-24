TRABZONSPOR HABERLERİ

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 14 puan toplayan Trabzonspor namağlup serisini sürdürmek istiyor. Bordo-mavililerde Alanyaspor maçı hazırlıkları Abdullah Avcı yönetiminde sürdü. (TS spor haberleri)

Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge ve teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları yaptı. 5'e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Pazar günü yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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