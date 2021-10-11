TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi için planını belirledi! (TS haberleri)

İLK YARIM SAATE DİKKAT ÇEKTİ



Trabzonspor ve Fenerbahçe maçların sonundan çok başlarında çok daha etkili olabilen iki takım. Abdullah Avcı da öğrencilerini bu konuda uyarırken planlarını da bu istatistik veriler üzerinden yürütüyor. Bordo-mavililer maçın ilk düdüğünden 15. dakikaya kadar olan bölümde rakip ağları 6 defa sarstı. Kanarya'nın en etkili olduğu bölüm ise 16 ila 30. dakikalar arası. Sarı-lacivertliler bu 15 dakikalık dilimde 4 gol kaydetti.



