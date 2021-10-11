TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi için planını belirledi! (TS haberleri)
Süper Lig'de oldukça iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, geride kalan 8 haftada 18 puan toplamayı başardı. Bordo mavili takım ligin 9. haftasında lider Fenerbahçe ile evinde karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı sistemini belirledi. Avcı, sarı-lacivertlilerin 3'lü sistemini akıl ve hız ile aşacak. İşte ayrıntılar...
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı dün öğrencilerine 1 gün izin verdi kendisi ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde çalışmaya devam etti. Başarılı çalıştırıcı, kafasında ilk 11'ini şekillendirirken sarı-lacivertlilerin yıldızlarına karşı özel bir önlem almayı ise düşünmüyor. Fenerbahçe'nin ezbere sayılan bir 11'i olmadığı için tek tek önlem planlamayan Avcı, takım savunmasını üst seviyeye çekmeyi planlıyor. Öğrencilerine "Hücumdayken defansı da düşünün" uyarısında bulundu.
BİR KANAT TEKNİK, DİĞERİ HIZLI
Abdullah Avcı sol kanatta büyük yıldızı Anthony Nwakaeme'den vazgeçmeyecek. Fotomaç'ın haberine göre; hedefi Nijeryalı oyuncusunu bu kanatta ya rakiple teke tek bırakmak ya da savunma arkasına kaçırmak. Deneyimli hoca sağ kanatta ise hızlı bir ismi kullanacak. Gervinho, Abdülkadir Ömür veya Yusuf Sarı, Karadeniz temsilcisinin sol kanadında görev yapacak. Bu oyuncuların çalım yetenekleri ve hızlarından faydalanacak. Avcı orta saha oyuncularından mücadelelerini yukarı çıkarmalarını ve birbirleriyle sürekli yardımlaşmalarını istedi.
İLK YARIM SAATE DİKKAT ÇEKTİ
Trabzonspor ve Fenerbahçe maçların sonundan çok başlarında çok daha etkili olabilen iki takım. Abdullah Avcı da öğrencilerini bu konuda uyarırken planlarını da bu istatistik veriler üzerinden yürütüyor. Bordo-mavililer maçın ilk düdüğünden 15. dakikaya kadar olan bölümde rakip ağları 6 defa sarstı. Kanarya'nın en etkili olduğu bölüm ise 16 ila 30. dakikalar arası. Sarı-lacivertliler bu 15 dakikalık dilimde 4 gol kaydetti.
UĞURCAN'A DESTEK
Milli maçta bordo-mavi renklerde eldiven giydiği için eleştirilen Uğurcan Çakır'a taraftarlardan büyük destek var. Bordo-mavili taraftarlar, Muslera ve Buffon gibi isimlerle aynı eldiveni giyen Uğurcan Çakır'ın sosyal medya hesaplarına "Sen o eleştirileri kafana takma" mesajları yolladılar.
EDGAR DA SEVİNDİ
Vitor Hugo'nun yokluğunda savunmanın ana yükü Edgar İe'nin üzerine kalmıştı. Brezilyalı partnerinin yokluğunda Hüseyin Türkmen ve Ahmetcan Kaplan ile oynayan Edgar, Hugo'nun dönüşüne sevindi. Fenerbahçe derbisinde iki tecrübeli isim rakip atakları engelmeye çalışacak.
DJANINY HAZIR KITA
Sakatlığını tamamen atladan Djaniny Semedo, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe'ye karşı forma giyebilecek. Usta hoca, ilk 11'de Cornelius'u düşünüyor ancak rakip yarı alanda sürekli gezerek savunmayı dağıtan Djaniny de her an şans bulabilir.
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