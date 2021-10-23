Göztepe - Trabzonspor CANLI | Göztepe - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta? (TS MAÇI)

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Kritik mücadele merakla bekleniyor. Trabzonspor 6, Göztepe 3 eksikle sahaya çıkacak. Fırtına, Göztepe'yi yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Trabzonspor maçı 23 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

🚑 TRABZONSPOR'DA 6 EKSİK!

Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Bruno Peres, Fode Koita, Abdulkadir Parmak ve Anders Trondsen ile solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı kamp kadrosuna alınmadı. Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Marek Hamsik kadroda yer alırken, eşinin hamileliği nedeniyle Danimarka'ya giden Andreas Cornelius'un ise kafileye İzmir'de katılacağı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA İKİ TAKIM DA KAZANDI

Trabzonspor, sahasında geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. İzmir deplasmanına zirvede gidecek olan bordo-mavililer, dış sahadaki 22 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek namağlup lider olarak yoluna devam etmeyi planlıyor. Göztepe ise geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 4 hafta aradan sonra galip gelmişti. Trabzonspor'u ağırlayacak olan Ege temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

👉 TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 26 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor'un 11, Göztepe'nin ise 5 galibiyeti bulunuyor. 10 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 37 gol atarken, İzmir temsilcisi 20 gol kaydetti.

👉 İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki takım, İzmir'de 13 kez karşılaştı. Ev sahibi Göztepe bu maçlarda 2 defa rakibini mağlup ederken, 4 müsabakadan ise yenik ayrıldı. 7 maçta taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Göztepe evinde rakip fileleri 13 kez havalandırırken, ağlarında 17 gole engel olamadı.

👉 LİGDE 228 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde 228 gündür mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

💪 DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

🚑 GÖZTEPE'DE EN AZ 2 EKSİK

Sakatlıkları bulunan Wilker Jose Angel Romero ve Marko Mihojevic'in forma giyemeyeceği Göztepe'de sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını tamamlayamayan Halil Akbunar'ın durumu kontrollerin ardından belli olacak.

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