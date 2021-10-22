22 Ekim 2021, Cuma

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Trabzonspor'da Andreas Cornelius baba oldu!

Cornelius’un mutlu günü!
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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Andreas Cornelius baba oldu. Bordo-mavili kulüp resmi internet sitesinden Danimarkalı forvet için bir mesaj yayınladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yıldız golcüsü Andreas Cornelius baba oldu. Bordo-mavililerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Andreas Cornelius ve Anna – Sophie çiftinin dünyaya gelen çocukları için mesaj yayınlandı.

İşte o açıklama:

Futbolcumuz Andreas Cornelius ve Anna – Sophie çiftinin bugün bir erkek çocukları dünyaya geldi. Danimarka'nın Kopenhag şehrinde dünyaya gelen ve Hugo ismini verdikleri çocuklarına uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz.

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