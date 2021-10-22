22 Ekim 2021, Cuma

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Bordo mavili kulüpten Hulk açıklaması!

Trabzonspor’dan Hulk açıklaması! Görüşme yapıldı mı?
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.10.2021

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, ligde son olarak sahasında Fenerbahçe'yi yenerek çok önemli bir 3 puan aldı ve liderlik koltuğuna oturdu. Sezon başında kadrosuna önemli isimleri katan bordo mavililer hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Fırtına'dan transferde adı geçen Hulk ile ilgili bir açıklama geldi. İşte o açıklama...

Trabzonspor'dan Hulk yalanlaması geldi. Bordo-mavililer resmi hesabından, Brezilyalı futbolcu ile ilgilendiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Brezilya basınına dayandırılan; kulübümüzün Brezilyalı oyuncu Givanildo Vieira de Souza (Hulk) ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor kafilesi İzmir’e ulaştı! Trabzonspor kafilesi İzmir'e ulaştı!
Cornelius’un mutlu günü! Cornelius'un mutlu günü!
Trabzonspor’un Göztepe maçı kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok Trabzonspor'un Göztepe maçı kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör