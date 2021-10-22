Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, ligde son olarak sahasında Fenerbahçe'yi yenerek çok önemli bir 3 puan aldı ve liderlik koltuğuna oturdu. Sezon başında kadrosuna önemli isimleri katan bordo mavililer hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Fırtına'dan transferde adı geçen Hulk ile ilgili bir açıklama geldi. İşte o açıklama...

Trabzonspor'dan Hulk yalanlaması geldi. Bordo-mavililer resmi hesabından, Brezilyalı futbolcu ile ilgilendiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Brezilya basınına dayandırılan; kulübümüzün Brezilyalı oyuncu Givanildo Vieira de Souza (Hulk) ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

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