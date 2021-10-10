10 Ekim 2021, Pazar

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Vitor Hugo Fenerbahçe derbisi için sabırsız! "Mutlaka biz kazanmalıyız"

Vitor Hugo’dan derbi öncesi flaş sözler!
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Trabzonspor'un başarılı savunmacısı Vitor Hugo, kırmızı kart cezası sebebiyle Alanyaspor ve Kayserispor maçlarını kaçırmıştı. Brezilyalı oyuncu cezasının sona ermesi sebebiyle Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek. 30 yaşındaki stoper derbi öncesi, "Yeniden formama kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Fenerbahçe maçı zirve yolunda büyük önem taşıyor. Bu karşılaşmayı mutlaka kazanmalıyız" dedi.

Fırtına'da Vitor Hugo, deplasmandaki Konyaspor mücadelesinin hemen başında kırmızı kart görmüştü. Cezası sebebiyle Alanyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında forma giyemeyen Brezilyalı stoper Fenerbahçe maçıyla birlikte ilk 11'deki yerine dönüyor. Fotomaç'ın haberine göre; bu iki maçta forma giyemediği için büyük üzüntü yaşayan Hugo, milli ara sonrası oynanacak olan Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlandı. Hem dinlenen hem de ekstra antrenmanlar yapan Hugo'nun moral ve motivasyonunun çok yüksek olduğu bildirildi. Bordo-mavili takımın savunmasının en önemli ismi olan 30 yaşındaki yıldız, şampiyonluk yolunda bir daha takımı yalnız bırakmamak için elinden geleni yapacağını söyledi ve "Yeniden formama kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Fenerbahçe maçı zirve yolunda büyük önem taşıyor. Bu karşılaşmayı mutlaka kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Fırtına'nın başarılı stoperi Vitor Hugo heyecan ve hırsla Fenerbahçe karşılaşmasını bekliyor. Yeniden 11'e dönecek olan Brezilyalı savunma oyuncusu forma giymediği arada bordo-mavili formayı çok özlediğini söyledi.

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