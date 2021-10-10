10 Ekim 2021, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına gözünü Süper Lig liderliğine dikti! Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'e bu sezon iyi başlayan ve lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada bulunan Trabzonspor, ligin 9. haftasında sarı lacivertliler ile kritik bir maça çıkacak. Evinde bu maçı kazanarak zirveye yerleşmek isteyen bordo mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, analiz ekibi ve yardımcılarıyla saniye saniye derbiye çalıştı. İşte detaylar...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına gözünü Süper Lig liderliğine dikti! Fenerbahçe maçında...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

YÖNETMENLER HAMSİK-BAKASETAS
Teknik Direktör Abdullah Avcı, orta sahadaki iki tecrübeli yıldızıyla bu alanda Fenerbahçe'ye karşı teknik açıdan bir hayli üstün olduğunu düşünüyor. Usta çalıştırıcı bu ikiliyle oyunu şekillendirecek. Fotomaç'ın haberine göre; Marek Hamsik savunmadan çıkan ilk topları alacak. Ana dağıtım görevi Slovak yıldızda olacak. Kaleye yaklaştığında da şut deneyecek. Anastasios Bakasetas ise Fenerbahçe kalesine çok daha yakın oynayacak. Fırsatını bulduğu her an raket gibi kullandığı sol ayağıyla gol arayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına gözünü Süper Lig liderliğine dikti! Fenerbahçe maçında...

AKTÖRLER NWAKAEME-CORNELIUS
Karadeniz temsilcisinde Abdullah Avcı'nın hücumda ayaklarına baktığı diğer iki isim ise Anthony Nwakaeme ile Andreas Cornelius. Avcı'nın amacı Hamsik ve Bakasetas'ın getireceği toplarla kanatta Nwakaeme'yi teke tekte bırakmak veya Kanarya'nın üçlü savunmasının arkasına kaçırmak. Bu andan sonra da Nwakaeme'nin özel yeteneklerine işi bırakıyor. Cornelius ise son dönemin formda stoperi Kim-Min Jae ile eşleşecek. Hava toplarında ona üstünlük kurarak gol arayacak. Aynı zamanda takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına gözünü Süper Lig liderliğine dikti! Fenerbahçe maçında...

BİRLİKTE HAREKET
Abdullah Avcı bu maç için sloganı belirledi. 11 oyuncusunun saha içinde tek bir parça gibi hareket etmesini istedi. "Takım savunması, birlikte hücum ve dayanışma" felsefelerini öğrencilerine aşıladı.

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