TRABZONSPOR HABERLERİ

YÖNETMENLER HAMSİK-BAKASETAS

Teknik Direktör Abdullah Avcı, orta sahadaki iki tecrübeli yıldızıyla bu alanda Fenerbahçe'ye karşı teknik açıdan bir hayli üstün olduğunu düşünüyor. Usta çalıştırıcı bu ikiliyle oyunu şekillendirecek. Fotomaç'ın haberine göre; Marek Hamsik savunmadan çıkan ilk topları alacak. Ana dağıtım görevi Slovak yıldızda olacak. Kaleye yaklaştığında da şut deneyecek. Anastasios Bakasetas ise Fenerbahçe kalesine çok daha yakın oynayacak. Fırsatını bulduğu her an raket gibi kullandığı sol ayağıyla gol arayacak.