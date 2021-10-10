TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da sol bek sahibini arıyor! İsmail Köybaşı, Denswil ve Trondsen...
Sezona iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 18 puan topladı. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 9. haftasında oynanacak olan kritik Fenerbahçe maçı için kadrosunu belirliyor. Deneyimli teknik adam sol bek bölgesi için ise İsmail Köybaşı, Denswil ve Trondsen arasında kararsız kaldı. İşte detaylar...
Bordo-mavili kulüpte teknik direktör Abdullah Avcı, sol bekte kimi oynatacağına karar veremedi. Usta çalıştırıcı kafasında farklı isimler, farklı taktikler deneyerek en doğru ismi bulmaya çalışıyor. İsmail Köybaşı zaman zaman yaptığı büyük hatalara rağmen yerli olması sebebiyle şu anda bir adım öne çıkıyor. Avcı, yerli kontenjanını sol bekte kullanmazsa bir başka yabancı yıldızını kesmek zorunda kalacağı için İsmail seçeneğine yakın. Ancak hata kaldırmayacak bir karşılaşma olduğu için Stefano Denswil ve Anders Trondsen de bir hayli şanslı. Başarılı çalıştırıcı son kararını vermek için acele etmiyor.
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