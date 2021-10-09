Türkiye - Norveç maçı sonrası Berat Özdemir'e sorulan soruya sert tepki!
Bir dönem Trabzonspor forması giyen eski futbolcu Giray Kaçar, bordo-mavili takımda top koşturan milli oyuncu Berat Özdemir'e Türkiye - Norveç maçı sonrası sorulan soruya tepki gösterdi. Kaçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıldız futbolcuya sorulan sorunun 'Küstahça' olduğunu dile getirdi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki 7. maçında Norveç ile karşılaştı. Ay-Yıldızlılar, Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Norveç maçıyla ilk kez A Milli Takım'da forma giyen Berat Özdemir, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bir muhabir, 23 yaşındaki futbolcuya, "Bazı toplarda hakimiyetinde sanki biraz acemice duran haller vardı. Heyecan mı yoksa başka bir sebebi var mı?" diye sordu.
Genç futbolcu soruya, "Sadece heyecan. Yıllardır hayalini kurduğum formayı temsil etmeye çalıştım. Elbette ayaklarım titredi biraz. Daha iyi olacak" şeklinde cevap verdi.
Trabzonspor'un eski milli futbolcusu Giray Kaçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Berat'ın basın toplantısını şimdi gördüm. Berat'a sorulan soru gerçekten küstahça! Berat gene efendiliğini korumuş tebrikler." ifadelerini kullandı.
Beratın basın toplantısını şimdi gördüm Berata sorulan soru gerçekten küstahça !Berat gene efendiliğini korumuş tebrikler— GirayKacar (@giraykacar) October 9, 2021
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