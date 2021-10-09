TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’nın gözdesine kanca! Ahmetcan Kaplan...

U19'DAN DAVET ALDI



18 yaşındaki stoper, 90 dakika sahada kaldığı bu karşılaşmada da yurt dışından birçok takım tarafından takip edildi. Ahmetcan için Fransa ve Belçika'dan gözlemcilerin geldiği öğrenildi. Genç savunmacı, daha önce U16 ve U17 Milli Takımları'nda forma giymişti. Ahmetcan Kaplan, son iki sezondaki çıkışının ardından ilk kez U19 Milli Takımı'ndan da davet aldı.

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