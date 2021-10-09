09 Ekim 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın gözdesine kanca! Ahmetcan Kaplan...

Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Süper Lig'de önce Alanyaspor maçında 78. dakikada oyuna girdi. Daha sonra ise Kayserispor karşılaşmasında 90 dakika görev aldı. Kaplan sergilediği futbolla hem Abdullah Avcı'yı mutlu etti hem de Avrupa takımlarının radarına girdi. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’nın gözdesine kanca! Ahmetcan Kaplan...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 Giriş Tarihi: 09.10.2021

Trabzonspor, son yıllarda altyapısını en iyi kullanan takımların başında geliyor. Fırtına'nın futbol fabrikasının son ürünü Ahmetcan Kaplan oldu.18 yaşındaki savunmacı, geçen sezon şampiyon olan U19 Takımı'nın en önemli isimlerinden biriydi. Ahmetcan, buradaki performansıyla sadece Abdullah Avcı'nın değil, Avrupalı gözlemcilerin de dikkatini çekti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’nın gözdesine kanca! Ahmetcan Kaplan...

Avcı, sezon başında birçok kiralama teklifi gelmesine rağmen öğrencisini takımda tuttu. Akşam'da yer alan habere göre Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen'in cezalı, Denswil'in ise sakatlıktan yeni döndüğü Kayserispor maçında Edgar Ie'nin partneri Ahmetcan oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’nın gözdesine kanca! Ahmetcan Kaplan...

U19'DAN DAVET ALDI

18 yaşındaki stoper, 90 dakika sahada kaldığı bu karşılaşmada da yurt dışından birçok takım tarafından takip edildi. Ahmetcan için Fransa ve Belçika'dan gözlemcilerin geldiği öğrenildi. Genç savunmacı, daha önce U16 ve U17 Milli Takımları'nda forma giymişti. Ahmetcan Kaplan, son iki sezondaki çıkışının ardından ilk kez U19 Milli Takımı'ndan da davet aldı.

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