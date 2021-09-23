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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan o iddialar hakkında açıklama geldi! (Spor haberleri)

Trabzonspor’dan o iddialar hakkında açıklama geldi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

Trabzonspor Kulübü son günlerde sosyal medyada yer alan haberler hakkında açıklama yayınladı. Bordo-mavililerin paylaşımında, "Sezon başı yaptığımız iletişim çalışmaları kapsamında hazırlatılan "Kemençenin Rüyası" filmi, iddia edildiği gibi 400 bin TL ye yönetim kurulu üyemizin ortak olduğu bir şirkete değil, dışarıdan bağımsız bir prodüksiyon şirketine, 184.870 TL karşılığında yaptırılmış olup, faturalar ve ilgili diğer belgeler kulübümüz yasal kayıtlarında mevcuttur." ifadelerine yer verildi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Kulübü son günlerde sosyal medyada yer alan haberler hakkında açıklama yayınladı. Bordo-mavililerin paylaşımında, "Sezon başı yaptığımız iletişim çalışmaları kapsamında hazırlatılan "Kemençenin Rüyası" filmi, iddia edildiği gibi 400 bin TL ye yönetim kurulu üyemizin ortak olduğu bir şirkete değil, dışarıdan bağımsız bir prodüksiyon şirketine, 184.870 TL karşılığında yaptırılmış olup, faturalar ve ilgili diğer belgeler kulübümüz yasal kayıtlarında mevcuttur." ifadelerine yer verildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Son günlerde sosyal medyada yer alan gerçek dışı bazı haberlerle alakalı olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.

1- Kulübümüz, hiçbir kişi veya şirketle herhangi bir PR anlaşması yapmamıştır. Halka açık bir yapı olmamız dolayısı ile yapılabilecek bu tarz önemli anlaşmalar SPK'nın ilgili mevzuatları kapsamında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

2- Bahsi geçen PR şirketi ile Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun ne şahsi ne de şirketlerinin hiçbir şekilde ticari ve özel ilişkisi söz konusu değildir.

3- Hiçbir PR şirketinin elemanının kulübümüzde görevli olarak çalışması söz konusu değildir.

4- Sezon başı yaptığımız iletişim çalışmaları kapsamında hazırlatılan "Kemençenin Rüyası" filmi, iddia edildiği gibi 400 bin TL ye yönetim kurulu üyemizin ortak olduğu bir şirkete değil, dışarıdan bağımsız bir prodüksiyon şirketine, 184.870 TL karşılığında yaptırılmış olup, faturalar ve ilgili diğer belgeler kulübümüz yasal kayıtlarında mevcuttur.

Şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz bir süreçte, takımımızın ve camiamızın motivasyonunu bozabilecek bu tarz gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.


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