Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Nwakaeme, Yusuf Sarı ve Edgar le harekatı! Sözleşmeleri yenilenecek mi?
Süper Lig'de Trabzonspor aralık ayına kadar 3 futbolcunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Bordo mavililer, Nwakaeme, Yusuf Sarı ve Edgar le'ye zam yapacak. Yönetim, 3 oyuncunun da kontrat belirsizliğini giderip, tamamen saha içine odaklanmalarını hedefliyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Sezon öncesi dış transferde çok önemli isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, iç transfer görüşmelerine de erkenden başladı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, özellikle takımın yıldız ismi Nwakaeme'nin sözleşmesini Aralık ayındaki seçime kadar uzatmayı planlayan Bordo-Mavili yönetim, Nijeryalı yıldızını menajeriyle temasa geçti. Trabzon'da kalmak isteyen Nwakaeme'nin, 1.5 milyon Euro'luk ücretinin 2 milyon Euro seviyesine çekilmesi bekleniyor.
Yabancı kuralının değişmesinin ardından yerli ihtiyacını göz önünde bulunduran yönetim, Yusuf Sarı'yı kadroda tutacak. Nwakaeme gibi sezon sonunda kontratı bitecek olan Yusuf Sarı'yla da temaslar hızlandı. Genç oyuncunun, 1.5 milyon TL'lik yıllık maaşına önemli oranda zam yapılacağı öğrenildi.
İç transferde gündemdeki bir diğer isim ise Edgar le... Sözleşmesinde 1 yıl opsiyonu bulunan Portekizli stoperin mukavelesi uzatılacak.
SEÇİME KADAR BİTECEK
Opsiyonun devreye girmesi halinde önümüzdeki sezon 800 bin Euro alacak olan Edgar'ın ücretine ekstra zam yapılacak. Bordo-Mavili yönetim, 3 oyuncunun da kontrat belirsizliğini giderip, tamamen saha içine odaklanmalarını hedefliyor. Aralık'taki seçim öncesi, imzaların atılması planlanıyor
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