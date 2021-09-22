Trabzonspor'a, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Konyaspor maçı öncesinde kötü bir haber geldi. Bordo mavililerin golcü futbolcusu Fode Koita, yapılan antrenmanda sakatlık yaşadı. Fırtına'dan 30 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren bordo mavili takıma Fode Koita'dan kötü haber geldi. Antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan 30 yaşındaki oyuncu için kulüpten açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:



Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Fode Koita'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu

Hakan Çelik, "Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita'nın çekilen MR'ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

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