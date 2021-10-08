Bunu kullanma kararı alan yönetim kurulu yine o sözleşme gereği tecrübeli futbolcuya uzatılan sezon için 800 bin euro ödeme yapacak. Ancak yönetim, performansından memnun kaldığı 1.82 boyundaki stoper ile daha uzun soluklu bir sözleşme yapmayı planlıyor. Edgar ile masaya oturmayı düşünen Karadeniz devi, 4 yıllık bir anlaşmayı masaya koyacak.

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