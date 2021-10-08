08 Ekim 2021, Cuma

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Edgar IE kararını verdi! İlk etapta opsiyon...

Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde lige iyi bir başlangıç yaptı. Oldukça güçlü bir kadrosu olan bordo mavililerde ön plana çıkan isimlerden birisi de Edgar IE. Fırtına başarılı savunmacı ile yola devam etme kararı aldı. İşte ayrıntılar...

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Edgar IE kararını verdi! İlk etapta opsiyon...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Trabzonspor, Edgar İe'yi, 17 milyon 500 bin euro karşılığında Fransa'nın Lille'e gönderdiği Yusuf Yazıcı karşılığında bedelsiz olarak bünyesine katmıştı. Bordomavili takım, Portekizli stoperi 2019-20'de Feyenoord'a kiralamıştı. Söz konusu sezonu Hollanda'da geçiren 27 yaşındaki savunmacı, resmi olarak 19 maça çıktığı Feyenoord ile sezonu tamamladıktan sonra Trabzonspor'a geri dönmüştü.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Edgar IE kararını verdi! İlk etapta opsiyon...

İşte geldikten sonra da bütün duvarları yıkarak tam anlamıyla bir istikrar abidesi haline geldi. İlk döneminde Karadeniz devi ile 20 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 21 karşılaşmanın tamamında görev alan tek isim oldu. Fırtına ile toplamda 52 maça çıkan Edgar tüm dikkatleri üzerine çekti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Edgar IE kararını verdi! İlk etapta opsiyon...

800 BİN EURO ÖDENECEK

Fotomaç'ın haberine göre; bütün bu olumlu istatistiklere sahip olan Edgar'ın sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması yönetimi harekete geçirdi. Ancak oyuncuyla yapılan anlaşma gereği bordo-mavililerin sözleşmeyi tek taraflı olarak bir yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Edgar IE kararını verdi! İlk etapta opsiyon...

Bunu kullanma kararı alan yönetim kurulu yine o sözleşme gereği tecrübeli futbolcuya uzatılan sezon için 800 bin euro ödeme yapacak. Ancak yönetim, performansından memnun kaldığı 1.82 boyundaki stoper ile daha uzun soluklu bir sözleşme yapmayı planlıyor. Edgar ile masaya oturmayı düşünen Karadeniz devi, 4 yıllık bir anlaşmayı masaya koyacak.

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