TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da hedefteki bölge sol bek! Oscar Dorley...
2021-2022 sezonuna çok iyi bir giriş yapan Trabzonspor'da gözler sol bek transferine çevrildi. Özellikle orda ne İsmail Köybaşı'dan ne de Trondsen'den istediği verimi alamayan bordo-mavililer listesine Slavia Prag'dan Oscar Dorley'i aldı. İşte son detaylar...
Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Trabzonspor'da transfer mesaisi başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sol beke takviye talep etmişti.
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre Fırtına'nın kadrosuna katacağı sol bekte birinci kural oyuncunun 97 ve sonrası doğumlu olması. Çünkü TFF kurallarına göre 14 yabancıdan en az bir tanesi bu tarihten önce doğmalı.
Bu yüzden transferin son günlerinde Juventus'tan Pellegrini ve Valencia'dan Lato'ya teklif yapılmıştı. Ancak iki oyuncuyu da kulübü bırakmamıştı.
Devre arasında sadece sol bek isteyen Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na kısa bir liste verdi. Bu listedeki isimlerden en fazla aşama kaydedilen ise şimdilik Slavia Prag'da forma giyen Oscar Dorley.
Oyuncunun Rus menajeriyle temas kuruldu. Dmitry Vinokurov isimli menajer milli arada İstanbul'a davet edildi. Yapılacak görüşmeler sonrasında Slavia Prag'la görüşmeler için süreç hızlandırılacak.
OSCAR DORLEY KİMDİR?
19 Temmuz 1998 tarihinde Liberya'da dünyaya gelen Oscar Dorley, kariyerine ülkesinin takımlarından Club Breweries'te başladı. Sırasıyla Trakai, Slovan Liberec, Riteriai ve Slavia Prag formaları giydi. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan 23 yaşındaki sol bekin kulübü ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.
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