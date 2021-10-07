07 Ekim 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Luca Pellegrini için harekete geçti!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Süper Lig'de geride kalan 8 haftada namağlup yoluna devam eden Trabzonspor'da gözler devre arasında takıma katılacak sol bek hamlesine çevrildi. Bordo-mavililer buna göre İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Luca Pellegrini için girişimlere başladı. (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Luca Pellegrini için harekete geçti!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

Süper Lig'de tarihin en iyi sezon başlangıçlarından birine imza atan Karadeniz devinde ilk 8 hafta sonunda en çok tartışılan mevki olan sol bek için şimdiden arayışlar başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Luca Pellegrini için harekete geçti!

Yabancı sayısı 13 olan ve kimseyi göndermemesi halinde kurallar gereği kadrosuna sadece 97 ya da sonrası doğumlu birini katabilmesi mümkün olan Trabzonspor, sezon başında alamadığı Luca Pellegrini ve İrakli Azarovi'yi takibini sürdürüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Luca Pellegrini için harekete geçti!

Ancak özellikle transfer döneminin son gününe kadar gelmesi için büyük çaba sarf edilen Juventus kulübünün 22 yaşındaki İtalyan sol beki Luga Pellegrini için yeniden girişimlere başlanması bekleniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Luca Pellegrini için harekete geçti!

SADECE 58 DAKİKADA FORMA GİYDİ

Bordo-mavililerin, bu sezon şu ana kadar İtalyan devinde sadece 58 dakika süre alması nedeniyle mutsuz olan genç futbolcu ile iletişimi hiç koparmadığı iddia ediliyor. Fotomaç'ın haberine göre 1.78'lik yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak için sezon başında çok sayıda girişim yapan Trabzonsporlu yöneticiler başarılı olamamıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Luca Pellegrini için harekete geçti!

Ancak Fırtına'nın kurmayları devre arasında bu kez Pellegrini'nin mutsuz olmasını da avantaja çevirip işi bitirmeyi hedefliyor. 9 milyon euro güncel piyasa değeri ve geçmişteki performansıyla Çizme futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen genç yıldız, İtalya Milli Takımı'nda da oynuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Luca Pellegrini için harekete geçti!

22 MİLYON EURO'YA ALDI

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) dev kulübü Juventus, Luca Pellegrini'yi Roma'dan almıştı. İtalyan futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve transfer için Roma'ya 22 milyon euro bonservis ücreti ödeneceğini duyurulmuştu.

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