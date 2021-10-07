TRABZONSPOR HABERLERİ

SADECE 58 DAKİKADA FORMA GİYDİ

Bordo-mavililerin, bu sezon şu ana kadar İtalyan devinde sadece 58 dakika süre alması nedeniyle mutsuz olan genç futbolcu ile iletişimi hiç koparmadığı iddia ediliyor. Fotomaç'ın haberine göre 1.78'lik yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak için sezon başında çok sayıda girişim yapan Trabzonsporlu yöneticiler başarılı olamamıştı.