06 Ekim 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor haberleri: Flaş transfer iddiası! Tolgay Arslan gündeme geldi

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Trabzonspor, ligde 8 haftalar sonunda namağlup olmayan 2 ekipten biri konumunda bulunuyor. Bordo-mavililer devre arasında yapacağı takviyelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isterken, gündeme Tolgay Arslan'ın girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor haberleri: Flaş transfer iddiası! Tolgay Arslan gündeme geldi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor'da ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Yerli rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan bordo-mavililerde Tolgay Arslan ismi gündeme geldi.

Trabzonspor haberleri: Flaş transfer iddiası! Tolgay Arslan gündeme geldi

TRABZONSPOR'U ÇOK İSTİYOR!

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu isteğini menajerine de iletti.

Trabzonspor haberleri: Flaş transfer iddiası! Tolgay Arslan gündeme geldi

Sezon sonunda Çizme ekibiyle bitecek sözleşmesinin yenilenmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradı ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığının altı çizildi.

Trabzonspor haberleri: Flaş transfer iddiası! Tolgay Arslan gündeme geldi

Bu sezon İtalya Serie A'da Udinese ile 7 maça çıkan Tolgay Arslan 1 asist kaydetti. Tecrübeli futbolcu ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe'de formaları da giymişti.

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