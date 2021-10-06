Trabzonspor haberleri: Flaş transfer iddiası! Tolgay Arslan gündeme geldi

TRABZONSPOR'U ÇOK İSTİYOR!

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu isteğini menajerine de iletti.