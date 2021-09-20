Son dakika spor haberi: Trabzonspor’da skor yükünü yabancılar çekiyor
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da yeni sezonda oynanan Süper Lig ve Avrupa maçlarında atılan 16 golün tamamı yabancı futbolculardan geldi. (TS spor haberi)
Sezona iyi başlangıç yapan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların skora sağladıkları katkı dikkati çekiyor. Bu sezon mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde 5, Süper Lig'de ise 5 haftalık periyotta 11 gol kaydeden Trabzonspor'da, kaydedilen gollerin tamamı, yabancı oyuncularından geldi. 8 farklı oyuncunun golle buluştuğu bordo-mavililerde, en skorer oyuncu ise Nwakaeme oldu.
GOLLERİN YARISI NWAKEME İLE BAKASETAS'TAN
Bu sezonki tüm gollerini yabancı oyuncuların kaydettiği Karadeniz ekibinde, Nwakaeme lig ve Avrupa'da kaydettiği 5 golle takımın en skorer oyuncusu olurken, kendisini 3 golle Bakasetas, takip etti. Bordo-mavili takımda Djaniny ile Cornelius 2'şer, Gervinho, Hamsik, Edgar ve Hugo ise 1'er gol kaydetti.
ASİSTLER DE YABANCILARDAN
Süper Lig ve Konferans Ligi'nde gollerin tamamını yabancı futbolcuların attığı Trabzonspor'da Türk oyuncular geride kalan periyotta asist katkısı da sağlayamadı. Bordo-mavililerde, 9 maçta 5 asist yapan Bakasetas bu alanda takımda zirvede yer aldı. Bakasetas'ı, 2'şer asistle Nwakaeme, Hamsik ve Djaniny, 1 asistle Gervinho takip etti.
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