20 Eylül 2021, Pazartesi
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Trabzonspor Abdullah Avcı ile yenilgiyi unuttu!
Trabzonspor'da Abdullah Avcı kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Avcı, bordo-mavililerle 37 lig karşılaşmasına çıkarken bu maçlarda 22 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. | Son dakika spor haberleri (TS spor haberleri)
Teknik direktör Abdullah Avcı da Trabzonspor gibi kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile adeta yenilgiyi unuttu. Bugüne kadar Trabzonspor'un başında 37 lig karşılaşmasına çıkan tecrübeli teknik adam bu maçlarda sadece 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 22 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. A bdullah Avcı, ligde Trabzonspor ile maç başına 2.10 gibi son derece yüksek bir puan ortalaması yakaladı. Kariyerindeki en yüksek puan ortalamasına ulaşan tecrübeli çalıştırıcı ayrıca kariyerindeki en iyi sezon başlangıcına da ulaşmış durumda.
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