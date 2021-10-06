Bordo-Mavililer, ara transfer döneminde geleceğe yatırım için şimdiden kolları sıvadı. Fanatik'in haberine göre, Fırtına'nın daha önce de gündemine gelen Altınordu'nun genç forveti Enis Destan için İzmir ekibinin kapısı bir kez daha çalınacak.