06 Ekim 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Enis Destan bombası!

Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Trabzonspor, geleceği olan futbolcular için şimdiden kolları sıvadı. Bordo-Mavililer, Altınordu'nun genç forveti Enis Destan için İzmir temsilcisine teklif yapacak. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor’dan Enis Destan bombası!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 Giriş Tarihi: 06.10.2021

Bordo-Mavililer, ara transfer döneminde geleceğe yatırım için şimdiden kolları sıvadı. Fanatik'in haberine göre, Fırtına'nın daha önce de gündemine gelen Altınordu'nun genç forveti Enis Destan için İzmir ekibinin kapısı bir kez daha çalınacak.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor’dan Enis Destan bombası!

Avrupa'dan da talipleri olan futbolcu için Altınordu 2 milyon Euro talep ederken Trabzonspor 5 milyon TL teklif etmişti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor’dan Enis Destan bombası!

Karadeniz ekibi bu kez rakamı yükseltip gerekirse takasta da oyuncu kullanarak Enis Destan transferine resmiyet kazandırmak istiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Enis'in sezon sonuna kadar kulübünde kalması da ihtimaller dahilinde.

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