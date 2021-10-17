17 Ekim 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! "Kasketi taktık, herkes mutlu"

Avcı’dan galibiyet yorumu! Şimdi kasket zamanı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu. Avcı, " Kasketi taktık, herkes mutlu, lideriz. 9. haftada çok önemli bir maç kazandık ama daha bir şey kazanmadık. İyi bir ivme yakaladık, iyi bir takımız. Şimdi bu galibiyet, gelecek haftaki Göztepe maçını da önemli hale getiriyor. Hemen yarın o maça odaklanacağız. " dedi. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Kasketi taktık, herkes mutlu, lideriz. 9. haftada çok önemli bir maç kazandık ama daha bir şey kazanmadık. İyi bir ivme yakaladık, iyi bir takımız. Şimdi bu galibiyet, gelecek haftaki Göztepe maçını da önemli hale getiriyor. Hemen yarın o maça odaklanacağız. Biz buna hazırdık ve bunu bekliyorduk. Fenerbahçe, oyuna 3-4-1-2 başladı. Bir tek Kasımpaşa maçında böyle oynadılar. Biz o senaryoya da baktık. 1-0'dan sonra 5'li savunmaya aşmak kolay değil. Kenardan, ters ayaklı kısa ortalar gibi her hamlemizi yaptık.
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