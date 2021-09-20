20 Eylül 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Abdullah Avcı ile rekorlara doymuyor!

Fırtına’da Avcı farkı! Rekora doymuyor...
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Giriş Tarihi: 20.09.2021

Trabzonspor'un Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bordo-mavililer rekor kırmaya devam ediyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ilk 5 haftada topladıkları 13 puanla deplasmandaki yenilmizlik serisini 20 maça taşıyarak büyük bir başarı elde etti. (TS spor haberleri)

Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Trabzonspor, tarih yazma yolunda ilerliyor... Flaş transferlerle kadrosunu yenileyen bordo-mavili takım, Süper Lig'e fırtına gibi girdi. İlk 5 haftada 4 galibiyet,1 beraberlik ile 13 puan toplayan Avcı'nın öğrencileri gözünü rekorlara dikti. Son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi dış sahadaki 20 maçlık yenilmezlik rekorunu 39 yıl sonra egale etti. Eski seri; 25 Ekim 1981-17 Ekim 1982 arasında 357 gün süren deplasmandaki 20 karşılaşmalık yenilmezlik dizisiydi.

PUAN OLARAK GEÇTİ

Fırtına o dönemde 7 galibiyet ve 13 beraberlikle 34 puan toplamıştı. Yeni seride ise 11 galibiyet+9 beraberlikle 42 puan elde edip daha başarılı bir grafik sergiledi. Bordo- mavililer, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçını kaybetmemesi halinde deplasmandaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkaracak ve kendi rekorunu kıracak. Öte yandan ilk 5 maçta 13 puanın yanı sıra 11 gol atıp, kalesinde ise 4 gol gören Karadanez ekibi, alacağı skora göre en yüksek puanlı+gollü lig başlangıcı rekorlarını da kırabilecek.
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