06 Ekim 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Al Ahli Trabzonsporlu Jorge Djaniny'e 3 milyon dolar ödeyecek!

Flaş Djaniny kararı! 3 milyon dolar...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 Giriş Tarihi: 06.10.2021

Trabzonspor'un golcüsü Jorge Djaniny ile eski takımı Al Ahli arasında yaşanan sorunlar karar bağlandı. Al Ahli eski futbolcusuna 3 milyon dolar ödeme yapacak. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

30 yaşındaki oyuncunun menajeri Al Ahli ile Djaniny arasında devam eden sorunları çözüme kavuşturmak için Genel Spor Otoritesi'ne (oyuncular ve kulüpler arasındaki anlaşmazlıkları müzakere eden resmi kurum) başvurmuştu. Bu başvuru karara bağlandı. Akşam'ın haberine göre, Al Ahli eski oyuncusuna 3 milyon dolar ödeme yapacak.

HEDEF BELLİ

Öte yandan Trabzonspor'da milli ara sonrası evinde karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncular takıma geri dönüyor. Bordo-Mavililer, lider karşısına zirve hedefiyle maça tam kadro çıkmayı planlıyor.

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