Bir de Abdullah Avcı'nın, buna son haftalarda rakibe verdiği verilen pozisyonlar ve yediği gollerden dolayı daha top rakipteyken ön alanda baskı yapıp takıma iki bölüm halinde oynamak yerine, kendi orta sahasında sahanın 2/3'lük kısmında Kasımpaşa'yı karşıladılar. Bu da rakip kaleden Trabzonspor'u uzaklaştırdığı gibi hücum oyuncularını da yalnızlaştırdı. Çünkü Trabzonspor takımında, kalesinde bu kadar uzak savunma yaptığı zaman geniş alanlara çıkabilecek hızlı ve atletik oyuncu özelliği taşıyan oyuncular ilk 11'de yoktu. Bu da sonlanmayan ataklardan dolayı bordo-mavili futbolcuların daha fazla geriye koşmasına da neden oldu. Ve tabii ki hücum organizasyonların ve çeşitliliğinde de kısırlık yaşadılar.