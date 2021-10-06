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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a para yağdı! Bakasetas...

Fırtına’ya para yağdı! Bakasetas...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 Giriş Tarihi: 06.10.2021

Süper Lig'de 8 hafta sonunda 2. sırada yer alan Trabzonspor'da Bakasetas performansıyla dikkat çekiyor. Fırtına'nın topladığı 18 puanın 13'üne direkt olarak etki eden başarılı on numaranın bu performansı kulübün kasasına 11 milyon 250 bin TL prim girmesini sağladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da attığı kritik goller nedeniyle taraftarın 'Çilingir' lakabını taktığı Bakasetas, bu sezonki futboluyla hem takımına katkı sağladı hem de kulübün önemli bir gelir elde etmesinde büyük pay sahibi oldu.

Abdullah Avcı'nın bütün karşılaşmalarda 11'de şans tanıdığı Yunan futbolcu, ligin kalan bölümünde 5 gol ve 3 asistle oynadı. Sabah'ın haberine göre, Fırtına'nın topladığı 18 puanın 13'üne direkt olarak etki eden başarılı on numaranın bu performansı kulübün kasasına 11 milyon 250 bin TL prim girmesini sağladı.

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