05 Ekim 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan sert açıklama!

Trabzonspor’dan sert açıklama!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Trabzonspor Kulübü, sponsorlarından Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Tic. A.Ş'yi hedef alan açıklamalarından dolayı sosyal medyada çıkan haberler hakkında hukuk işlemi başlatacağını açıkladı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Kulübünün bir haber sitesinde sponsorları hakkında yayımlanan haberle ilgili hukuki işlem başlattığı bildirildi.

Kulübün, internet sitesinde yapılan açıklamada, "Bugün bir internet sitesinde yer alan, kulübümüz ve kulübümüzün sponsorlarından Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Tic. A.Ş'yi hedef alan gerek gazetecilik gerekse ahlaki hiçbir değeri barındırmayan haberle ilgili olarak haberin yayınlandığı site ve içerikte yer alan sosyal medya kullanıcıları hakkında hukuki işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.



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