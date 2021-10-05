05 Ekim 2021, Salı
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MEKAP İLE ANLAŞMA! ALTYAPIDA MİLLİ DEVRİM
Altyapıdan yetişen Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır A Milli Takım'a; Kağan Moradaoğlu, Süleyman Cebeci, Ahmetcan Kaplan, Arif Boşluk, Veysel Sönmezsoy ve Ali Alperen Çelik ise U19 Milli Takım'a çağrıldı. Uzun zaman sonra Trabzon altyapısından 8 futbolcu milli takıma davet edilmiş oldu.
Trabzon ile Mekap arasında bir yıllık sponsorluk anlaşması yapıldı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Mekap Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender katıldı. İskender, 600 çalışanı ve aileleri için 1061 forma aldı. (Fotomaç)
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan futbolcularına motivasyon konuşması (Spor haberleri)
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı geride kalan 8 haftada oyuncularının sergilediği performanstan çok mutlu. Avcı, futbolcularıyla yaptığı görüşmede, "İşte biz buyuz, bunun için mücadele ediyoruz. Milli takımlara gidecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Diğer arkadaşlarımız da izin günlerde rahatlasınlar, stres atsınlar çünkü daha stresli ve yoğun bir süreç bizi bekliyor" dedi.(TS spor haberleri)
Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor maçı sonrası oyuncularına bir konuşma yaptı. Başarılı hoca, "Daha önce birçok kez söyledim ve yine tekrarlamak istiyorum, sizin verdiğiniz mücadeleyle gurur duyuyorum ama ayrıca saygı da duyuyorum. Çünkü motivasyonunuz çok yüksek, inatçı bir kimliğiniz var ve hepsinden önemlisi başarmak ve koyduğumuz hedefe ulaşmak istiyorsunuz. İşte biz buyuz, bunun için mücadele ediyoruz. Milli takımlara gidecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Diğer arkadaşlarımız da izin günlerde rahatlasınlar, stres atsınlar çünkü daha stresli ve yoğun bir süreç bizi bekliyor" dedi.
MEKAP İLE ANLAŞMA! ALTYAPIDA MİLLİ DEVRİM
Altyapıdan yetişen Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır A Milli Takım'a; Kağan Moradaoğlu, Süleyman Cebeci, Ahmetcan Kaplan, Arif Boşluk, Veysel Sönmezsoy ve Ali Alperen Çelik ise U19 Milli Takım'a çağrıldı. Uzun zaman sonra Trabzon altyapısından 8 futbolcu milli takıma davet edilmiş oldu.
Trabzon ile Mekap arasında bir yıllık sponsorluk anlaşması yapıldı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Mekap Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender katıldı. İskender, 600 çalışanı ve aileleri için 1061 forma aldı. (Fotomaç)
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