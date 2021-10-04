SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına'dan Süper Lig'e tarihi başlangıç! Son 17 sezonun en iyi performansı...
Süper Lig'in ilk 8 haftasına iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, 18 puan toplamayı başardı. Bordo mavililer bu tarihi performans ile geçtiğimiz sezona 12 puanlık bir fark attı. Aynı zamanda Fırtına, 17 sezonun en çok puanını toplayarak tarihi bir başlangıca da imza attı. İşte detaylar...
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 8 haftası değerlendirildiğinde son 17 sezonun en iyi puanını toplayarak tarihi bir başlangıca imza attı. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezona ise 12 puanlık bir fark atarak Abdullah Avcı'nın gelişinden sonraki süreçte zirvenin iddialı takımı oldu.
Deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 18'e çıkaran Trabzonspor, sezonların ilk 8 haftalık değerlendirmesinde son 17 sezonun en çok puanını toplayarak tarihi bir başlangıca imza attı. Bordo-mavililer bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puan topladı. Yenilgisiz olarak yoluna devam eden Trabzonspor, attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Karadeniz ekibi son 7 sezonun ise en az golünü kalesinde gördü.
GEÇTİĞİMİZ SEZONA 12 PUAN FARK ATTI
Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Eddie Newton ile 7 maç ve Futbolcu İzleme Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu ile son bulan 8 haftalık bölümde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etmişti. Söz konusu dönemde 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 15 gol görmüştü.
10 Kasım 2020'de Trabzonspor'da göreve başlayan Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi basamakları tek tek çıkarak geçtiğimiz sezondan başlayan zirve iddiasını bu sezon da üstüne koyarak sürdürdü. Ligin ilk 8 haftası geride kalırken yoluna namağlup olarak devam eden bordo-mavililer, 18 puan toplayarak geçtiğimiz sezondan çok farklı bir başlangıca imza attı ve son 17 sezonun en çok puanına ulaştı.
SON 17 SEZONUN EN ÇOK PUANINI TOPLADI
Trabzonspor, 2004-2005 sezonunda ilk 8 haftalık bölümünde 7 galibiyet ve 1 beraberlikle ligin zirvesinde 22 puanla yer alıyordu. Söz konusu dönemden sonra Karadeniz ekibi ilk 8 haftada en çok puana ise bu sezon ulaştı.
Trabzonspor'un son 17 sezonda ilk 8 hafta sonunda elde ettiği puanlar şöyle:
2021-22 sezonu 18 puan
2020-21 sezonu 6 puan
2019-20 sezonu 15 puan
2018-19 sezonu 13 puan
2017-18 sezonu 9 puan
2016-17 sezonu 10 puan
2015-16 sezonu 10 puan
2014-15 sezonu 9 puan
2013-14 sezonu 14 puan
2012-13 sezonu 13 puan
2011-12 sezonu 13 puan
2010-11 sezonu 17 puan
2009-10 sezonu 12 puan
2008-09 sezonu 17 puan
2007-08 sezonu 13 puan
2006-07 sezonu 12 puan
2005-06 sezonu 11 puan
2004-05 sezonu 22 puan
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