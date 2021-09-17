17 Eylül 2021, Cuma
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LİGİN EN İYİSİ BAKASETAS
Nwakaeme performansı ile kariyerinin en iyi başlangıcına imza atarken, Bakasetas da orta sahada sağladığı defansif katkının yanı sıra ofansif anlamda aldığı sorumluluklar ile önemli bir yükü sırtladı. Yunan yıldız istatistiklerde de zirvede. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon resmi maçlarda forma giyen futbolcular arasında en çok gol katkısı yapan isim. Ligde 2 gol, 2 asistle oynayan Bakasetas, Avrupa'yı da boş geçmedi. 3 asist de orada yaptı. Yunan Milli Takımı'nda da 2 gol, 1 asistle oynuyor. 10 gole etki etti.
Trabzonspor'da Bakasetas ve Nwakaeme takımı sırtlıyor | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'e dörtte dört ile giriş yapan Trabzonspor'da Bakasetas ve Nwakaeme takımını sırtlamaya devam ediyor. Nijeryalı kanat oyuncusu attığı 4 golle takımın en fazla gol atan ismi olurken, Yunan yıldız ise 2 asist, 2 gollük performans sergiledi. (TS spor haberleri)
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor'da birçok oyuncu bireysel performansı ile ön plana çıkarken, Nwakaeme ve Bakasetas skora katkılarıyla sadece kendi takımlarının değil ligin de en önemli isimleri olmayı başardı. Fotomaç'ın haberine göre ligin ilk 4 maçında 4 gol atma başarısı gösteren Nwakaeme, krallık yarışında zirveye yerleşirken, 4 maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağlayan Bakasetas da skora önemli katkılar yapan isim oldu. Formlarının zirvesinde yer alan Nwakaeme ve Bakasetas'ın ortaya koyduğu bu performans tüm dikkatleri üzerine çekerken, yarın oynanacak Kasımpaşa karşılaşması öncesi de takımın en önemli kozları konumundalar.
LİGİN EN İYİSİ BAKASETAS
Nwakaeme performansı ile kariyerinin en iyi başlangıcına imza atarken, Bakasetas da orta sahada sağladığı defansif katkının yanı sıra ofansif anlamda aldığı sorumluluklar ile önemli bir yükü sırtladı. Yunan yıldız istatistiklerde de zirvede. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon resmi maçlarda forma giyen futbolcular arasında en çok gol katkısı yapan isim. Ligde 2 gol, 2 asistle oynayan Bakasetas, Avrupa'yı da boş geçmedi. 3 asist de orada yaptı. Yunan Milli Takımı'nda da 2 gol, 1 asistle oynuyor. 10 gole etki etti.
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