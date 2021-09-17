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Trabzonspor Kasımpaşa maçında rekor için sahada!

Avcı rekora koşuyor! İşte o detay
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

Süper Lig'e çok bir iyi giriş yapan ve 4 haftada 10 puan toplayan Trabzonspor, yeni bir rekora daha imza atmak istiyor. Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçında 3 gol daha kaydederse ilk 5 haftada en fazla gol attığı sezonu geçirmiş olacak. (TS spor haberleri)

Süper Lig'de ilk 4 haftada topladığı 10 puan ile tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza atan Trabzonspor, gol yollarında da fırtına gibi esiyor. 4 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırarak ligin en skorer takımı konumunda yer alan bordo-mavililer, kendisi adına son 11 sezonun da en gollü başlangıcını yaptı. Fotomaç'ın haberine göre ilk 4 haftalık bölümde 11 gol kaydettiği 2010-11'in ardından bu sezon 10 golle bu noktada son 11 sezonun en iyi başlangıcını gerçekleştiren Trabzonspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa filelerini 3 kez sarsması durumunda ise ilk 5 haftalar itibariyle tarihinde en çok gol kaydettiği ikinci performansını sergileyecek. Karadeniz devi, 2004-05'in 5 haftalık bölümünde 15 gol kaydederek bu alanda en iyi performansına imza atmıştı.
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