TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

En önemlisi, 'mücadele etmeden mutlu olunmaz, her mutluluk az çok bir çaba ister' sözünün vücut bulmuş hali vardı sahada sanki. Pozisyon veren ancak anında karşılık veren, uzatma dakikalarında dahi baskı kuran, savunmada rakipten çalınan topta bile hırsını gösteren Trabzonspor'da sadece sahadakiler değil, kenardakiler de sezon sonu için ne kadar iştahlı olduklarını net bir şekilde gösterdiler.