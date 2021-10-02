SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı Kayserispor maçı sonrası konuştu! "Trabzonspor şampiyon olacaksa..."

02 Ekim 2021, Cumartesi

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Avcı galibiyetin ardından konuştu! Trabzonspor şampiyon olacaksa...
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek oldukça önemli bir galibiyet aldı. Bu 3 puan ile maç fazlasıyla liderliğe oturan bordo mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları;

"Zemin iyi bir zemindi. Bugün rakibe göre bir takım oluşturduk. Oyun da istediğimiz gibi başladı. Golü erken bulduk. İki tane de direkten dönen topumuz oldu. Sadece set oyunlarında final paslarını yapamadık. Rakibin pozisyonu yoktu. Bir ortadan gol yedik. Bunlar olabilir. Biz Trabzonspor'uz, oyunumuza devam ettiğimiz sürece kazanacağımızı biliyorduk. Galibiyet golünü penaltıdan bulduk."

"Berat çok iyiydi. Ahmetcan iyiydi. Abdülkadir Ömür için diyorum, Trabzonspor şampiyon olacaksa onun katkısıyla olacak. "

"Bugün, geldiğim noktadan üstüne koyarak giden bir Trabzonspor var. Taraftarımızın desteği bize devam etsin. İzleyenlerin bu sene iyi ki Trabzonspor var dedikleri bir takım, bugün sahada o reaksiyonu verdi. Kayserispor da bugün istekliydi, onlara da başarılar diliyorum."

"Sonlandırmada biraz sıkıntılıydık. 3'ü bulsak, ilk yarı ikiyi bulsak daha farklı olabilirdi. Biz iyi bir yoldayız, taraftarımız destek olmaya devam etsin."

"Milli takım arasına giriyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyorum."

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