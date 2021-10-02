Son dakika spor haberi: Kayserispor - Trabzonspor maçında Marek Hamsik'in golü iptal edildi! Peki kural ne diyor?
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Bordo mavililerin 2-1 kazandığı mücadelenin 70. dakikasında oldukça ilginç bir an yaşandı. Fırtına'nın yıldız oyuncusu Marek Hamsik, orta sahadan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancek Slovak oyuncunun golü geçersiz sayıldı. İşte o golün sayılmamasına neden olan kural...
Kayserispor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği mücadelenin 70. dakikasında çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Orta sahada hakem Tugay Kaan Numanoğlu, hakem atışıyla topu Marek Hamsik'in önüne bıraktı. Orta saha çizgisinden topa tek vuruş yapan Slovak oyuncu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Trabzonsporlu oyuncular bu gole sevinirken hakem Tugay Kaan Numanoğlu golü iptal etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular iptal kararına uzun süre itiraz etti. Mücadele daha sonra Tugay Kaan Numanoğlu'nun Kayserispor kalecisi Lung'un aut atışı yapmasını istedi.
KURAL NE DİYOR?
Kurala göre, hakem atışında top en az 2 oyuncuya temas etmeden kaleye girerse, oyun kale vuruşuyla başlar.
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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