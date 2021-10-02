Kayserispor 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Bordo mavililer, zorlu mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri, Bakasetas kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı ise Emrah Başsan'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu.
Bordo mavililer, müsabakaya Uğurcan, Bruno Peres, Edgar Ie, Ahmetcan, İsmail Köybaşı, Siopis, Gervinho, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius ilk 11'iyle başladı.
Trabzonspor, mücadelenin 12. dakikasında Bakasetas'ın şık golüyle 1-0 öne geçti.
Kayserispor bu gole 41'de Emrah Başsan ile cevap verdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda baskısını artıran Fırtına, Uğur Demirok'un elle oynadığı pozisyon sonrası penaltı kazandı.
60. dakikada penaltıda topun başına geçen Bakasetas, takımını 2-1 öne geçirdi.
Müsabakadan başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.
Fırtına bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken, liderlik koltuğuna oturdu. Kayserispor ise 11 puanla 10. sırada kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...