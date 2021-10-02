SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Trabzonsporlu Bakasetas fark yaratıyor! Eski takımı AEK...
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas, sergilediği futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Yunan futbolcunun eski takımı AEK, 28 yaşındaki futbolcuyu düşük bonservis bedeline sattığı için pişman oldu. | Son dakika spor haberleri
Trabzonspor'un yıldız ismi Anastasios Bakasetas, ülkesi Yunanistan'da gündemden düşmüyor. AEK ile kupa kazanmasına rağmen, Bakasetas 2019 yılında 500 bin Euro'ya Alanyaspor'a bonservisiyle birlikte satıldı.
Burada gösterdiği performansın ardından 3 Milyon Euro'ya geçen sezonun ortasında Trabzonspor'a transfer olan Bacasetas, kariyerinin zirvesine çıkarak şu anda 7 Milyon Euro değerine ulaştı. Hem Trabzonspor, hem de Yunanistan Milli Takımında gösterdiği performansla dikkat çeken ve milli takımının kaptanı olan Bacasetas, AEK'da pişmanlığın adı oldu.
Yunan basınında yapılan haberlerde AEK'nın Bakasetas'a sattığı 500 bin Euro'nun 7 katından fazla para harcadığını ancak onun yerinin doldurulamadığı kaydedildi. Bu duruma son örnek ise yine AEK'nın Sheriff'e kiraladığı 28 yaşındaki kaleci Georgios Athanasiadis'ta gösterildi.
Sheriff'in Şampiyonalar Liginde gösterdiği performansta önemli rol sahibi olan Yunan oyuncu gruplarda şu ana kadar sadece 1 gol yedi. Buna karşın takımının Shakhtar ve Real Madrid gibi önemli takımlara karşı sahadan galip ayrılmasını sağlayan oyuncu AEK'nın da yüzünü güldürdü. Yunan basınında bu durum için ise AEK Bacasetas'tan para kazanamadı ama Athanasiadis'ten kazanabilir ifadeleriyle duyuruldu.
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