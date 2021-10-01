01 Ekim 2021, Cuma

TRABZONSPOR

SON DAKİKA: Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fırtına’nın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 Giriş Tarihi: 01.10.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde Dorukhan Toköz, Fode Koita ve Abdülkadir Parmak ile birlikte kart cezalısı olan Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Stefano Denswil ve Anders Trondsen ise kadroya dahil edildi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için belirlenen kamp kadrosu açıklandı.

Kadroda sakatlıkları olan Dorukhan Toköz, Fode Koita ve Abdülkadir Parmak ile birlikte kart cezalısı olan Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen yer almadı.
Sakatlıklarını atlatan Stefano Denswil ve Anders Trondsen ise kadroya dahil edildi.


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