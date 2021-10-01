01 Ekim 2021, Cuma
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Kadroda sakatlıkları olan Dorukhan Toköz, Fode Koita ve Abdülkadir Parmak ile birlikte kart cezalısı olan Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen yer almadı.
SON DAKİKA: Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde Dorukhan Toköz, Fode Koita ve Abdülkadir Parmak ile birlikte kart cezalısı olan Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Stefano Denswil ve Anders Trondsen ise kadroya dahil edildi. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için belirlenen kamp kadrosu açıklandı.
Kadroda sakatlıkları olan Dorukhan Toköz, Fode Koita ve Abdülkadir Parmak ile birlikte kart cezalısı olan Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen yer almadı.
Sakatlıklarını atlatan Stefano Denswil ve Anders Trondsen ise kadroya dahil edildi.
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