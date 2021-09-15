Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı yeni hedefini belirledi! Milli araya kadar...
Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yeni hedefini belirledi. Deneyimli teknik adam, milli araya kadar olan Kasımpaşa (D), Konyaspor (D), Alanyaspor ve Kayserispor (D) maçlarını kazanarak 4'te 4'le sahadan ayrılmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'e bu sezon fırtına gibi başlayan ve 3'te 3 yaparak son dönemlerin en iyi istatistiklerini elde eden Trabzonspor, 4. haftada sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamıştı. Yeni bir galibiyet serisi planlayan Karadeniz devinde hedef ekim ayındaki milli araya kadar kayıpsız girmek. Söz konusu süreçte 3'ü deplasmanda olmak üzere 4 karşılaşmaya çıkacak olan bordo-mavililer, moral bozmadan ilerlemek istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Önce cumartesi günü Kasımpaşa ve ardından yine deplasmanda hafta içinde Konya ile karşılaşacak Fırtına'da, üst üste oynanacak karşılaşmalar öncesi galibiyet serisi hesapları yapılıyor. Ligde son 19 dış saha maçında yenilmeyen Trabzonspor'un bu istatistiği zorlu süreç öncesi bordo mavili camiaya umut veriyor.
19 MAÇTIR BİLEĞİNİ BÜKEN YOK
Deplasmandaki bu avantajı ekim ayındaki milli araya kadar olan 4 maçlık süreçte oynanacak 3 deplasmanda kullanmak isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı kadroda gerekli rotasyonları yapmayı da planlıyor. Geçtiğimiz sezondan beri Süper Lig'de çıktığı son 19 deplasman müsabakasında mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu maçlarda 10 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.
Trabzonspor, en son deplasman mağlubiyetini Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye karşı 3-1 yenilerek aldı. 2021 senesinde Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'dan sonra Süper Lig'de dış sahada kaybetmeyen diğer takım ise Fenerbahçe. Bordo-mavililerin hocası, bu istatistiği bozmadan devam etmek istiyor.
SADECE DÖRT GOL YEDİ
Süper Lig'in ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Karadeniz devi, skorer kimliği ile de öne çıkıyor. 10 kez fileleri sarsarak ligin en skorer takımı olan Trabzonspor, defans güvenliğini de bırakmıyor. Fırtına 4 maç sonunda rakiplere sadece 4 kez geçit verdi.
ÜÇ DEFA KAYBETTİLER
Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde 36 maçta sadece 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken, 12 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
RAKAMLARIN DİLİ
3- Fırtına, teknik direktör Avcı ile ligde 36 maçta sadece 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, deneyimli hoca ile 21 galibiyet elde etti, 12 beraberlik aldı.
10- Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada attığı 15 golün 11'i eski oyuncularından geldi. 5 kez sahne alan Anthony Nwakaeme takımın en skorer isim olmayı bildi.
34- Bu sezon Gervinho, Peres, Koita, Hamsik, Cornelius, Siopis, Denswil gibi isimleri renklerine katan bordo-mavili ekipte Ahmet Ağaoğlu da başkanlık döneminde 34 yabancı ile rekor kırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası