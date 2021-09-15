Son dakika spor haberleri: Trabzonspor’da Abdullah Avcı yeni hedefini belirledi! Milli araya kadar...

Süper Lig'e bu sezon fırtına gibi başlayan ve 3'te 3 yaparak son dönemlerin en iyi istatistiklerini elde eden Trabzonspor, 4. haftada sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamıştı. Yeni bir galibiyet serisi planlayan Karadeniz devinde hedef ekim ayındaki milli araya kadar kayıpsız girmek. Söz konusu süreçte 3'ü deplasmanda olmak üzere 4 karşılaşmaya çıkacak olan bordo-mavililer, moral bozmadan ilerlemek istiyor.