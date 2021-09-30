Trabzonspor'a Kayserispor maçı öncesi 2 müjde birden! Trondsen ve Denswil...

Sezona teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde müthiş bir başlangıç yapan Trabzonspor, Süper Lig'de namağlup durumda olan 2 kulüpden biri konumunda bulunuyor. Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'ne birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Sezon başlamadan önce tamamladığımız transferlerimiz, bütçemiz dahilinde kadromuza kattığımız pek çok yerli ve yabancı futbolcumuz ile birlikte Trabzonsporumuz bugün şampiyonluğun en güçlü adayı haline geldi." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)