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Trabzonspor'a Kayserispor maçı öncesi 2 müjde birden! Trondsen ve Denswil...

Kayserispor maçı öncesi Fırtına’ya 2 müjde!
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'la karşılaşacak Trabzonspor'a 2 müjde birden geldi. Bordo-mavililerde Trondsen ve Denswil'in bu maça yetişebileceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor defansında Hugo ile Hüseyin'in kart cezaları yüzünden Kayserispor maçı öncesi sıkıntı yaşanırken, sakatlıkları geçen Trondsen ile Denswil'in bu karşılaşmaya yetişeceği belirtildi. Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sol bekte forma verdiği Denswil'i hafta sonu Kayseri'de Edgar Ie ile birlikte defansın göbeğinde oynatabileceği vurgulandı.

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