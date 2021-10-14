Dolayısıyla da eğer kulüp benden bir kazanım sağlayacaksa ve beraber başarılar kazandıktan sonra ben de Avrupa'nın önemli kulüplerinden birinde oynamayı istiyorum. Ancak her zaman bahsettiğim gibi ben bu kulübün bana verdiği her şeyden dolayı bu kulübe müteşekkirim. Şu an Trabzonspor' da olmaktan dolayı da çok mutluyum ama dediğim gibi işler istediğimiz gibi giderse her şey güzel giderse ben de böyle bir fırsatı deneyebilirim" dedi.