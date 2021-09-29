TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Sağıroğlu'dan Halis Özkahya'ya sert tepki! "Yüz karası" (Spor haberleri)

Trabzonspor'da yönetim Yusuf Sarı ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer 22 yaşındaki futbolcunun 1 milyon 573 bin TL olan maaşını iyileştirerek 3 milyon 500 bin TL'ye yeni teklif sunacak. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)