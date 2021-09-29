29 Eylül 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın takımı kaybetmiyor (Spor haberleri)

Avcı’nın takımı kaybetmiyor!
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un 10 kişi kalmasının ardından sergilediği mücadelede göz doldurdu. Bordo-mavililerin, Akdeniz ekibi karşısında özellikle savunmada gösterdiği direnç büyük takdir aldı. (TS spor haberleri)

Karadeniz devi Trabzonspor, Süper Lig'de kırmızı kart gördüğü son 8 karşılaşmayı kaybetmedi. Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, geçen hafta Konyaspor müsabakasında 82, Alanyaspor maçında ise uzatma bölümüyle birlikte 20 dakika 10 kişi oynadı. Fırtına bu periyodun 7 maçına Abdullah Avcı, birine ise Eddie Newton ile çıktı. Söz konusu dönemde bordo-mavililer 2 galibiyet alırken, 6 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.
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