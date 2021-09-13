13 Eylül 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün gözyaşları damga vurdu!

Fırtına’da Ömür’ün gözyaşları!
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

Trabzonspor'un Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede Abdülkadir Ömür 39. dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bırakırken sergilediği futbolla taraftarlar tarafından tepki aldı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 mağlupken 39. dakikada oyuna müdahalede bulundu ve İsmail Köybaşı ile Abdülkadir Ömür'ü kenara aldı. Maçta birkaç pozisyonda top kayıpları ve pas hataları yapan Ömür ve İsmail oyun alanını terk ederken tribünlerin bir bölümünden ıslıklar duyuldu. Fotomaç'ın haberine göre taraftarın tepkileri sonrası Abdülkadir, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı. 22 yaşındaki sağ kanadı takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Genç futbolcu, uzun süre havluyu yüzüne kapatarak gözyaşı döktü. Karşılaşmada ilk yarının son düdüğünün çalmasının ardından Taylan ve bazı Galatasaraylı futbolcular da Abdülkadir'in yanına giderek destek oldu
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