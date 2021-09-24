SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Vitor Hugo PFDK'ya sevk edildi
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Konyaspor-Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Vitor Hugo, "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.(TS spor haberleri)
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Konyaspor-Trabzonspor maçında direkt kırmızı kart gören bordo-mavili futbolcu Vitor Hugo, PFDK'lık oldu.
TFF Hukuk Müşavirliği, Brezilyalı stoperi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
İŞTE O AÇIKLAMA:
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu VITOR HUGO FRANCHESCOLI DE SOUZA'nın 23.09.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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