Trabzonspor'da gözler Galatasaray derbisine çevrildi! Abdullah Avcı ilk peşinde...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da Abdullah Avcı oyuncularına sürekli antrenmanlarda uyarılarda bulunuyor. Avcı, bordo-mavililerle, sarı-kırmızılılar karşısında galibiyet almak istiyor. (TS spor haberleri)
Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde sarı-kırmızılı takım karşısında ilk galibiyetini hedefliyor. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Avcı ile Fırtına, Cimbom ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda evinde Aslan'a 2-0 mağlup olurken, deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk 3 haftasını galibiyetle kapatan bordo-mavililer, G.Saray karşısında da kazanarak seriyi 4'e çıkarmak ve rakibi karşısında geçen sezon yaşadığı sonuçları unutturmak istiyor
BEŞİNCİ DERBİSİ
Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 5. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geçen sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı, başarılı bir performans ortaya koyamadı.
Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devi, tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik sonuçla alırken evinde Fenerbahçe'ye 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda galip gelemedi. Karadeniz devi, Avcı yönetiminde sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
En son Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 maçı kaybetmedi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik aldı.
PALABIYIK YÖNETECEK
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre pazar günü saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Fırtına, 1981 doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 29 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik aldı ve 6 kez kaybetti. Cimbom ise 28 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik aldı ve 5 kez yenildi.
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