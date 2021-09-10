Trabzonspor’da gözler Galatasaray derbisine çevrildi! Abdullah Avcı ilk peşinde...

PALABIYIK YÖNETECEK

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre pazar günü saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Fırtına, 1981 doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 29 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik aldı ve 6 kez kaybetti. Cimbom ise 28 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik aldı ve 5 kez yenildi.

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