10 Eylül 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da gözler Galatasaray derbisine çevrildi! Abdullah Avcı ilk peşinde...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da Abdullah Avcı oyuncularına sürekli antrenmanlarda uyarılarda bulunuyor. Avcı, bordo-mavililerle, sarı-kırmızılılar karşısında galibiyet almak istiyor. (TS spor haberleri)

Trabzonspor’da gözler Galatasaray derbisine çevrildi! Abdullah Avcı ilk peşinde...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde sarı-kırmızılı takım karşısında ilk galibiyetini hedefliyor. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Avcı ile Fırtına, Cimbom ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor’da gözler Galatasaray derbisine çevrildi! Abdullah Avcı ilk peşinde...

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda evinde Aslan'a 2-0 mağlup olurken, deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk 3 haftasını galibiyetle kapatan bordo-mavililer, G.Saray karşısında da kazanarak seriyi 4'e çıkarmak ve rakibi karşısında geçen sezon yaşadığı sonuçları unutturmak istiyor

Trabzonspor’da gözler Galatasaray derbisine çevrildi! Abdullah Avcı ilk peşinde...

BEŞİNCİ DERBİSİ

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 5. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geçen sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı, başarılı bir performans ortaya koyamadı.

Trabzonspor’da gözler Galatasaray derbisine çevrildi! Abdullah Avcı ilk peşinde...

Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devi, tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik sonuçla alırken evinde Fenerbahçe'ye 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda galip gelemedi. Karadeniz devi, Avcı yönetiminde sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor’da gözler Galatasaray derbisine çevrildi! Abdullah Avcı ilk peşinde...

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

En son Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 maçı kaybetmedi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Trabzonspor’da gözler Galatasaray derbisine çevrildi! Abdullah Avcı ilk peşinde...

PALABIYIK YÖNETECEK

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre pazar günü saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Fırtına, 1981 doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 29 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik aldı ve 6 kez kaybetti. Cimbom ise 28 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik aldı ve 5 kez yenildi.

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