Son dakika spor haberi: Eski milli kaleci Yaşar Duran'dan Uğurcan'a Çakır'a moral!
FIFA 1986 Dünya Kupası elemelerinde İngiltere ile oynanan maçta kalesinde 8 gol gören eski milli file kaleci Yaşar Duran, Hollanda karşısında 6 gol yiyen Uğurcan Çakır'ın moralini bozmadan yoluna devam etmesi gerektiğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Antalyaspor altyapısında kaleci antrenörlüğü yapan, Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı'nın eski kalecisi 66 yaşındaki Yaşar Duran, AA muhabirine, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Hollanda karşısında aldığı farklı yenilgiye üzüldüğünü söyledi.
Milli takımda Türkiye'nin en formda kalecileri Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ın yer aldığına işaret eden Duran, iki sporcunun da güven verdiğini dile getirdi.
Uğurcan'ın Hollanda karşısında hatalı gol yemediğine dikkati çeken Duran, "Kalede hangi kaleci olursa olsun skor değişmezdi. Bunu sadece kaleciye, bir futbolcuya ya da teknik heyete faturasını kesmek yanlış olur." dedi.
"UĞURCAN'I EN İYİ BEN ANLARIM"
Duran, futbolda böyle skorların olabildiğini belirterek, "Benim de 35 sene önce başıma geldi. İngiltere karşısında kalemde 8 gol görmüştüm. Uğurcan'ı en iyi ben anlarım. O skorun acısını çok çektim. Hatasız yediğim goller de vardı. O zaman bana 'Kova Yaşar' lakabı takıldı. Ben 'kova' lakabını hak etmedim. Kova denilince karşı tarafta bir gülümseme oluyor. Ama kabullendim ve artık umursamıyorum." diye konuştu.
Profesyonel sporcuların yeri geldiğinde duygusuz olması gerektiğini anlatan Duran, "Uğurcan'ın önünde daha çok maç var. Futbol yaşantısına moralini bozmadan devam etmesi gerekiyor. Bu maç bitti. İlerleyen maçlarda da goller yiyecek. Belki hatalı goller de yiyecek. Bunlar futbolda var ama kurtarışlarıyla birçok maçtan takımının galip gelmesini de sağlayacak." ifadesini kullandı.
Antalyaspor altyapısından başarılı kaleciler yetiştirmek için çabaladığını vurgulayan Duran, hedeflerinin hem Antalyaspor'a hem de milli takıma başarılı kaleciler yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası